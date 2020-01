Fisker Ocean: Betaalbare en snelle elektrische SUV

Het Amerikaanse bedrijf Fisker heeft in het verleden al een elektrische auto op de markt gebracht. Het Amerikaanse bedrijf gaat nu met de trend mee en presenteert een volledig elektrische SUV. De Fisker Ocean moet in 2.9 seconden accelereren naar de 100 kilometer per uur en heeft een actieradius van 482 kilometer.

Fisker Ocean

Volgens Fisker kost de Ocean SUV omgerekend zo’n 29.999 dollar. En daar krijg je behoorlijk veel voor terug. De Ocean beschikt optioneel over twee elektromotoren; een op de voor- en een op de achteras, en is daarmee vierwielaangedreven. Ook de nodige slimme functies in het interieur ontbreken niet in de Ocean. Een Europese prijs is vooralsnog niet bekend.

De SUV is tijdens de CES in Las Vegas door Henrik Fisker zelf gepresenteerd. Nog niet alles is duidelijk over de nieuwe auto.

Fisker wil in de Verenigde staten, China en Europa productiefaciliteiten realiseren, zodat het bedrijf in 2021 kan beginnen met de verkoop.