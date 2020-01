Philips Hue-lineup krijgt nieuwe buitenlampen

Tijdens CES 2020 in Las Vegas heeft Signify, het bedrijf achter Philips Hue, drie nieuwe lampen voor buiten gepresenteerd. Het gaat om lampen welke je naast een pad geplaatst kunnen worden, een muur model en een spotlight model.

Philips buitenverlichting

Philips Hue-lampen voor buiten verschenen voor het eerst in 2018. De nieuwe lampen zijn vooral een uitbreiding op de bestaande modellen van Philips Hue.

De Appear is een muurlamp met licht van boven en onderen en presenteert het licht in een driehoek. De lamp heeft een prijs van 139,95 euro. De Attract is eveneens een muurlamp met een meer traditioneel design en zal verkocht worden voor 149,95 euro. De Daylo is een ronde wandlamp en kost 119,99 euro voor een roestvrijstalen versie.

Vanaf eind april komt ook de Philips Hue Nyro op de markt voor het verlichten van een muur of pad. Voor de muur-variant is er een adviesprijs van 119,99 euro terwijl de versie voor een pad verkocht zal worden voor 149,99 euro.