Nieuwe OnePlus-smartphone beschikt over 120Hz-scherm

De nieuwste OnePlus-telefoon gaat over een nog grotere schermverversing beschikken. Zo heeft OnePlus vandaag laten weten. Hierdoor zullen de beelden er nog soepeler uitzien met 120 verversingen per seconde.

120Hz in een smartphone

De meeste smartphones beschikken momenteel over een 60 hertz scherm. Dit is goed voor 60 verversingen per seconde. OnePlus heeft het huidige top model voorzien van een 90 hz scherm. De CEO van OnePlus Pete Lau, heeft vandaag laten weten dat de volgende OnePlus-telefoon beschikt over een 120 hz Scherm. De nieuwe smartphone van OnePlus wordt in mei van dit jaar verwacht.

Volgens Lau wordt het ‘het beste smartphone-scherm van 2020’. Het scherm wordt geproduceerd door Samsung. OnePlus laat ook weten dat er aanpassingen in Android zijn gedaan om zo een zo goed als mogelijke ervaring te krijgen op het toestel.

Concurrentie

Naar verwachting is ook Samsung bezig met een 120 hertz scherm voor de aankomende S20 smartphone.