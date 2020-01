China opent grootste radiotelescoop ter wereld

China heeft dit weekend de grootste radiotelescoop ter wereld in gebruik genomen. De nieuwe telescoop zal gebruikt worden voor ruimteonderzoek.

Grootste radiotelescoop ter wereld

Zo heeft het Chinese persbureau Xinhua laten weten. De machine werd al drie jaar getest, maar wordt vanaf nu officieel ingezet voor de onderzoeken. Ingenieur Jiang Peng heeft laten weten dat hij binnen drie jaar ‘grote wetenschappelijke ontdekkingen’ verwacht welke zijn ontdekt met de radiotelescoop.

De radiotelescoop zoekt in de ruimte naar radiosignalen, dit vooral in de zoektocht naar buitenaards leven of signalen van hemellichamen.

38 GB aan informatie per seconde

Volgens Xinhua is de radiotelescoop twee keer zo gevoelig als de op een na grootste radiotelescoop ter wereld, welke momenteel in Puerto Rico staat. De Chinese telescoop is in staat om 38 GB aan informatie per seconde te ontvangen.

De bouw kostte naar verluidt 1,2 miljard Chinese yuan, omgerekend ongeveer 156 miljoen euro.