Mediamarkt BTW actie 2020: Krijgen we nu echt 21% korting?

MediaMarkt zal dit jaar vanaf 23 oktober weer starten met de BTW-actie van 2020. Tijdens de actie zijn vele producten in de aanbieding en te koop zonder de 21% BTW. Maar hoe werkt het in de praktijk?

Vanaf 17 oktober betaald MediaMarkt de BTW. Het perfecte moment voor de aanschaf van een nieuwe TV, smartphone of bijvoorbeeld computer.

Mediamarkt doet voor dat ze de BTW voor je betalen, in de praktijk verloopt dit is anders. De wettelijke BTW blijft gehandhaafd. Een rekenvoorbeeld: een LED-tv kost normaliter €1210: met de actie betaal je €1210 x (100/121) = € 1000. Je daadwerkelijke voordeel inclusief korting is 17,36%.

Ook voor Apple-artikelen?

Helaas is de actie niet van toepassing op de Apple-artikelen, een goedkope MacBook scoren tijdens de actie is hierdoor helaas niet mogelijk. Apple is vrijwel altijd uitgesloten tijdens de MediaMarkt BTW actie. Wel kan het voorkomen dat enkele filialen alsnog Apple producten tijdens de actie meenemen. Dit is meestal in diverse lokale vestingen, zo was het vorig jaar mogelijk om tijdens de BTW weg ermee dagen een iMac of Macbook met korting te kopen.

Krijg ik nu echt 21% korting?

Nee, De wettelijke btw blijft gehandhaafd, dus ook op de aankopen gekocht tijdens deze actie. Het op de kassabon vermelde btw-bedrag is inbegrepen in de actieverkoopprijs. Het voordeel is 17,36% op de reguliere verkoopprijs inclusief btw. Een rekenvoorbeeld: een LED-tv kost normaliter €1210: met de actie betaal je €1210 x (100/121) = € 1000. Je daadwerkelijke voordeel inclusief korting is 17,36%. Hierdoor betaal je gewoon nog de BTW, maar is de prijs wel aangepast bij MediaMarkt.