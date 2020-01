Vernieuwde Microsoft Edge Chromium-browser beschikbaar

Al enkele maanden is het bekend dat Microsoft werkt aan een nieuwe Edge-browser gebaseerd op het Chromium framework. Ruim een jaar geleden heeft Microsoft laten weten om Edge opnieuw op te bouwen in Chromium. De vernieuwde browser is inmiddels enkele maanden in bèta maar is deze week vrijgegeven voor gebruik.

Vernieuwde Edge browser

Het nieuwe Microsoft Edge lijkt veel op Google Chrome, beide browsers hebben dezelfde basis en de onderliggende structuur. Veel functies zijn hierdoor ook in beide browsers te vinden. Microsoft richt zich wel volledig op de privacy tijdens het browser. Er is een speciale Privacy Promise functionaliteit aanwezig waarmee je security-niveau’s kan bepalen.

In de standaardinstelling (Balanced) worden trackers van websites die nog niet eerder hebt bezocht, geblokkeerd. Wie kiest voor Scrict mag ervan uitgaan dat het merendeel van alle online trackers van websites welke worden bezocht worden geblokkeerd. Gepersonaliseerde advertenties zullen hierdoor behoorlijk minimaal zijn.

Automatische update

Wie gebruik maakt van Windows 10 zal nog geen automatische update krijgen. De browser is al wel handmatig te downloaden. De vernieuwde browser is te downloaden voor Windows 10, 8.1 en 7. ook is er een versie voor MacOS beschikbaar.