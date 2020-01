Netflix verhoogt de prijzen in België, ook in Nederland?

Netflix heeft voor de Belgische abonnees een prijsverhoging aangekondigd. Vooralsnog is de verhoging niet voor Nederland.

Prijzen blijven stijgen

De prijzen van het standaard abonnement gaan van 10,99 euro per maand naar 11,99 euro per maand, wat een stijging is van 9 procent. De premium abonnees gaan van 13,99 naar 15,90 per maand, wat een stijging is van 14 procent. Het basic abonnement blijft 7,99 euro.

België is niet het enige land, ook in de Verenigde Staten is de prijs met ruim 18 procent behoorlijk gestegen.

Eigen content

De stijging in de abonnementsprijzen van Netflix komt met name door de investering welke worden gedaan voor de eigen content. Het gaat om behoorlijke investeringen in de eigen series en films. In vergelijking met de concurrentie is Netflix behoorlijk prijzig. Apple TV+ en Disney+ zijn goedkoper, maar hebben vooralsnog minder aanbod.

Of de prijs ook in Nederland gaat veranderen is vooralsnog onduidelijk.