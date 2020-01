Volledige specificaties van Samsung Galaxy S20-serie uitgelekt

Bij de Indiase website MySmartPrice zijn de vermeende specificatielijsten van de volledige nieuwe Galaxy-S line-up online verschenen. De informatie spreekt over de S20, S20 Plus en de S20 Ultra. Alle smartphones beschikken over 5G-ondersteuning.

Galaxy S20-serie

Onder de motorkap zal de nieuwe Exynos 990 te vinden. Ook zullen er bepaalde werelddelen mogelijk de Snapdragon 865 als chip krijgen. Verder zien we voor de drie toestellen allemaal een resolutie van 3.200 bij 1.440 pixels, wat goed is voor een beeldverhouding van 20:9.

Specificaties

De gegevens zijn in de wereld geholpen door de techjournalist Ishan Agarwal. Regelmatig heeft Ishan nieuwtjes over de smartphonemarkt.

De S20 Ultra smartphone beschikt over een 108 megapixel camera, met tevens een 48 megapixel zoom-camera en een 12 megapixel lens. De S20 en S20 Plus beschikken over een 12 megapixel hoofdcamera en krijgen een 64 megapixel zoomlens.

Op 11 februari houdt Samsung zijn Unpacked-evenement in Barcelona, waar de volledige S20-serie aangekondigd zal worden.