Samsung Galaxy S10 Lite vanaf nu verkrijgbaar in Nederland

Vanaf vandaag is de Galaxy S10 Lite te verkrijgen in Nederland. De Samsung Galaxy S10 Lite is de vierde smartphone in uit de S10-serie. Samsung heeft de serie voorzien van verschillende modellen waaronder de S10, S10+ en de S10e. De Lite heeft een iets lagere prijs en beschikt daarnaast ook prima specificaties.

Galaxy S10 Lite

De smartphone is zeker niet klein, waar de Galaxy S10e compacter is. De S10 Lite beschikt over high-end specificaties waar de prijs gemiddeld gezien nog duurder is dan de reguliere Galaxy S10. Wel krijg je hierbij een betere selfiecamera een grotere accu en een macrolens.

De Galaxy S10 Lite is uitgerust met een 6,7 inch Super AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie. Onder de motorkap is er een Snapdragon 855 octa-core processor te vinden met verder 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Verder beschikt de smartphone over een flinke accu met een vermogen van 4500mAh.

De Samsung Galaxy S10 Lite beschikt over een triple-camerasysteem dat bestaat uit een 48-megapixel sensor en een groothoeklens van 12-megapixel. Ook is er een 5-megapixel macrolens aanwezig.

De smartphone is verkrijgbaar voor 649 euro.