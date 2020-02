Huawei Mate 30 Pro onderweg naar Nederland

De nieuwe Mate 30 Pro van Huawei komt naar Nederland. De opvallende smartphone van Huawei heeft behoorlijk lang op zich mogen wachten, maar komt nu eindelijk naar Nederland.

Huawei Mate 30 Pro

Huawei kondigde het toestel eind september van vorig jaar aan. Al vanaf de lancering was echter bekend dat het toestel niet voorzien zou worden van Google Play Services. Verder heb je ook geen toegang tot de Google Play Store. Hierdoor moet je iets meer moeite doen om de apps te installeren.

De Huawei Mate 30 Pro is de eerste smartphone van Huawei welke zonder Google Play Services op de markt is gekomen. De Mate 30 Pro is door de handelsoorlog tussen China en de VS beperkt op onder andere de Google-diensten. Zo heb je geen toegang tot Gmail, YouTube en Google Maps. Handmatig downloaden is uiteraard geen probleem.

Qua specificaties bevat de smartphone een Kirin 990-chipset en een camera opstelling met twee 40 MP camera’s. Verder is het OS EMUI 10 aanwezig welke is gebaseerd op de open-source-versie van Android. Het scherm meet een grootte van 6,53 inch en heeft een resolutie van 2400 bij 1176 pixels.

Beschikbaarheid

Wat de Mate 30 Pro in Nederland gaat kosten is nog niet bekend. Naar verwachting krijgen we binnenkort meer informatie over de Nederlandse release en de adviesprijs.