Sony lanceert officiële PlayStation 5 website

Sony heeft de officiële site voor de PlayStation 5 online gezet. Hiermee zal de aankondiging naar verwachting niet al te lang meer op zich laten wachten. Details of afbeeldingen van de console zijn nog niet uitgebracht.

Nieuwe PlayStation 5

Op de site kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor een nieuwsbrief waar meer informatie zal worden gedeeld. In de korte tekst staat een korte toelichting dat we nog iets langer geduld moeten hebben op de nieuwe generatie console.

Inschrijven voor het nieuws kan via de site.

Meer informatie is vooralsnog niet vrijgegeven. Het is vooral wachten op meer informatie van Sony. Wel is bekend dat de console de naam PlayStation 5 zal meekrijgen. In de afgelopen maanden verschenen er diverse geruchten over de nieuwe console, maar officieel nieuws is vooralsnog niet vrijgegeven.