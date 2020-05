Nintendo Switch enorm populair; bij deze winkels heb je de grootste kans op voorraad

De Nintendo Switch is al tijden lastig te verkrijgen, de console is de afgelopen maanden enorm populair. Nintendo heeft laten weten dat ze productie gaan verhogen.

Productie Switch

Het Japanse bedrijf is van plan om de productie met 10% te gaan verhogen. Het gaat hierbij vooral om de Switch, de goedkopere Switch Lite is vooralsnog uit voorraad leverbaar bij een aantal webwinkels.

Helemaal door de situaties rondom het Coronavirus is het lastig te voorspellen of Nintendo de productie op pijl kan houden, doordat de productie ook afhankelijk is van toeleveringsketens en onderdelen.

Prijsverhoging en levering

Door de beperkte levering en productie zijn er momenteel veel webwinkels welke de prijs flink verhogen bij resterende Nintendo Switch consoles.

Bij een aantal Nederlandse webwinkels is er zo nu en dan voorraad op de nieuwe console. Het beste is om het aanbod van Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Amazon goed in de gaten te houden. In de afgelopen dagen hebben deze webwinkels regelmatig een kleine voorraad gehad.

Ga je toch voor de Nintendo Switch Lite? Deze is goed verkrijgbaar in Nederland en snel leverbaar.