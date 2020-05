Nintendo Switch volledig uitverkocht, Nintendo Switch Lite bestellen als alternatief?

Mocht je interesse hebben in de nieuwe Nintendo Switch, dan is het je vast opgevallen dat de Nintendo Switch momenteel enorm populair is – en nauwelijks is te verkrijgen in Nederland. Niet alleen in Nederland zijn er problemen, in de hele wereld zijn er leveringsproblemen. Maar een aantal consoles zijn nog goed te verkrijgen.

Nintendo Switch

De Nintendo Switch zelf is lastig te verkrijgen en heeft een langere levertijd. Wel heeft Nintendo laten weten dat ze productie stevig gaan opvoeren, maar of dit gaat lukken in de Coronacrisis is nog maar de vraag.

Productie Switch

Het Japanse bedrijf is van plan om de productie met 10% te gaan verhogen. Het gaat hierbij vooral om de Switch.

Prijsverhoging en levering

Door de beperkte levering en productie zijn er momenteel veel webwinkels welke de prijs flink verhogen bij resterende Nintendo Switch consoles. Zo is de prijs enorm gestegen in de laatste dagen.

Wel komt er zo nu en dan voorraad beschikbaar, vooral bij Bol.com, MediaMarkt en Amazon komt er zo nu en dan een nieuwe voorraad en is de console te verkrijgen.

Bij een aantal Nederlandse webwinkels is er zo nu en dan voorraad op de nieuwe console. Het beste is om het aanbod van Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Amazon goed in de gaten te houden. In de afgelopen dagen hebben deze webwinkels regelmatig een kleine voorraad gehad.

Nieuwe voorraad Nintendo Switch

De Nintendo Switch komt regelmatig bij onder andere Bol.com weer in het aanbod. Op de site van Bol.com kan je klikken op; Breng mij op de hoogte hierbij krijg je automatisch een mailtje als er weer voorraad is. Bekijk hier het product bij Bol.com

Nintendo Switch Lite vs Switch

Wanneer je snel een console in huis wil halen is de Nintendo Switch Lite nog altijd goed te verkrijgen en binnen één werkdag in huis bij de meeste webshop. De Nintendo Switch Lite is de compacte handheld. In vergelijking met de Nintendo Switch is de Lite kleiner en heeft een 5,5-inch scherm. Ook heeft de console niet de mogelijkheid om aan te sluiten op een beeldscherm en heeft geen losse Joy-Cons. Een groot voordeel is wel dat de console goed is te verkrijgen voor een aantrekkelijke prijs. Ook een aantal games welke de handheld modus niet ondersteunen zullen niet werken op de Switch Lite. Het grootste voordeel is de compacte behuizing en de aantrekkelijke prijs – en uiteraard de goede beschikbaarheid van deze console.

Bij Bol.com is de Nintendo Switch te verkrijgen voor iets meer dan 200 euro. Bekijk de website van Bol.com voor het complete aanbod en de aanbiedingen.