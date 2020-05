PlayStation Plus: Dit zijn de gratis games voor mei 2020

PlayStation Plus abonnees kunnen deze maand weer aan de slag met een aantal gratis games. Het gaat hierbij om een tweetal games welke in het aanbod in de PlayStation Store zijn toegevoegd.

Deze maand gaat het om de games Cities: Skylines en Farming Simulator 19. Deze games zijn gratis te downloaden, een voorwaarde is wel dat je moet beschikken over een geldig PlayStation Plus account.

Beide games zijn wel behoorlijk gericht op een niche-markt, waardoor ze niet voor iedereen interessant zullen zijn.

Cities Skylines

Cities Skylines heeft voornamelijk succes gehad op de PC, en verscheen later op de console. Met Cities Skylines is het mogelijk om de stad van je dromen te bouwen. Uiteraard is dit niet heel makkelijk er zijn er verschillende risico’s en zaken waarbij je rekening moet houden. Zo zijn er files, moet je goed denken over de uitstoot en natuurlijk de financiën.

Farming Simulator 19

Met Farming Simulator moet je een boerderij op bouwen. Je kunnen hierin gewassen verbouwen, dieren onderhouden etc. Er zijn hierbij veel aspecten waarmee je rekening moet houden. e game kent ook een uitgebreide tutorial, zodat je langzaam maar zeker kennis maakt met het digitale boerenleven. Vooral in het begin is de game nog behoorlijk complex.

Beide games zijn vanaf 5 mei beschikbaar.