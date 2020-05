Realme 6 Pro smartphone halverwege mei verkrijgbaar in Europa voor 350 euro

Realme brengt zijn Realme 6 Pro budget smartphone halverwege mei uit in Europa. Het toestel heeft de beschikking over behoorlijk specificaties en is relatief goedkoop, zeker gezien de specificaties welke zijn te vinden in het toestel. De pre-order is inmiddels gestart.

De Realme 6 pro heeft een 6,6-inch LCD scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Onder de motorkap is er een 720G-Soc te vinden met vier camera aan de achterkant.

Begin maart verscheen de smartphone in China. De 6 Pro is momenteel nog niet verkrijgbaar in Europa, maar daar komt verandering in. Realme heeft een variant met 8GB en 128GB aan opslag ter beschikking gesteld voor Europa en zal halverwege mei geleverd worden.

Onder de motorkap van de smartphone is er een octacore te vinden. Het gaat hierbij om de Snapdragon 720G-soc. De Realme 6 Pro heeft de mogelijkheid tot opladen met een 30W snellader. In het toestel zit een 4300mAh-accu.

Aan de achterkant van de camera zitten er een viertal camera’s. Zeker voor 350 euro is het geen slechte deal en zijn de specificaties behoorlijk goed.

Wie is Realme

Realme klink onbekend, toch zit er een behoorlijk bedrijf achter. Realme is een onderdeel van het Chinese BKK. Hieronder vallen ook de merken zoals VIVO, OPPO en OnePlus. OnePlus is ook bekend geworden door de snelle hardware voor een lage prijs.

De smartphone is inmiddels te pre-orderen via de website.