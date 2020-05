OnePlus 65W snellader opgedoken

De smartphones van OnePlus zijn behoorlijk populair en zijn voorzien van de laatste technieken. De oplaadsnelheid is steeds belangrijker. Op dit moment heeft OnePlus een 30W snellader in het assortiment voor de nieuwe smartphones.

ONePlus 65W snellader

De 30W variant is al een tijd beschikbaar, maar binnenkort komt er mogelijk verwachting. Er is een nieuwe 65W oplader opgedoken op de website van OnePlus, wat er zomaar op kan duiden dat de nieuwe OnePlus ultrasnel oplaadt.

De website MySmartPrice heeft meer details boven water weten te halen over de OnePlus 65W snellader. Volgens de site staat de informatie op het certificeringsplatform TUV Rheinland.

De 65W OnePlus snellader kent een stroomafgifte van 65W(10V/6,5A). De ingangsspanning is goed voor 100-240VAC. De modelnummers VCA7JAyH, WC1007Am1JH, and S065AGz komen ook in beeld.

De maximale output is gericht op 65W. Qua oplaadsnelheid is dit zeker niet nieuw. Bij Oppo is er recent al een toestel verschenen welke ondersteuning heeft voor een 65W snellader. Oppo is onderdeel van hetzelfde moederbedrijf als OneDrive. Hiermee is het te verwachten dat OnePlus een vergelijkbare techniek zal gaan gebruiken.