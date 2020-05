Betaalbare Samsung Galaxy A41 komt naar Nederland

Samsung komt officieel met de Galaxy A41 naar Nederland. De Galaxy A41 verscheen eerst alleen voor België op de markt, maar is binnenkort ook te verkrijgen voor een betaalbare prijs in Nederland.

Samsung Galaxy A41

De Samsung Galaxy A41 is een smartphone welke beschikt over een 6.1 AMOLED scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels met een 20:9 ratio en 431 pixels per inch. Het toestel beschikt onder de motorkap over een MediaTek Helio P65 processor met 4GB aan RAM en 64GB aan interne opslag wat je kan uitbreiden tot 512GB.

Verder heeft de Galaxy A41 een triple camera-setup met 48MP hoofdcamera en een 8MP ultrawide. De batterij heeft een capaciteit van 3500mAh.

Voor de beveiliging is er een in-display vingerafdrukscanner aanwezig voor de biometrische beveiliging.

Beschikbaarheid

De smartphone zal in Nederland verschijnen voor 299 euro en is verkrijgbaar in de kleuren Prism Crush Black, Prism Crush White en Prism Crush Blue. Vanaf medio mei is de smartphone te verkrijgen.