‘Apple iPhone 12 komt mogelijk zonder EarPods’

De geruchten over de iPhone 12 komen in een behoorlijke versnelling. In de afgelopen weken is er meerdere keer nieuws opgedoken over de nieuwe iPhone 12.

Geen EarPods

Sinds de aankondiging van de iPhone is er altijd een setje oordopjes aanwezig in de verpakking. Tot voor kort was er ook een 3,5mm-aansluiting aanwezig om een eigen koptelefoon op aan te sluiten.

Volgens Ming-Chi Kuo heeft Apple een besluit genomen om geen EarPods erbij te leveren. De reden is volgens de bron eenvoudig. Apple maakt zelf ook AirPods, om de verkoop te vergroten van de AirPods zou Apple deze bewust niet meeleveren.

Hierbij zal Apple de AirPods meer gaan promoten dit najaar, wellicht gaat de prijs ook iets omlaag. De verwachting is nu dat er in 2021 nieuwe AirPods en AirPods Pro op de markt komen.

Vooralsnog gaat het om een gerucht, maar in het verleden zijn de geruchten van Ming-Chi Kuo behoorlijk accuraat geweest. Aan het eind van het jaar krijgen we naar verwachting meer informatie over de nieuwe iPhone