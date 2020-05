Checkm8 exploit maakt jailbreak op vrijwel alle iOS apparaten mogelijk

Een tijd geleden is er veel nieuws geweest in de jailbreak-wereld. Gebruikers waren vol in afwachting van het chechm8 nieuws. De checkm8 exploit maakte het mogelijk om vrijwel alle iOS apparaten te voorzien van een jailbreak. Qua risico is de exploit vrij onschuldig, maar geeft wel de mogelijkheid om een jailbreak te voorzien op het apparaat.

Het unc0ver-team heeft een nieuwe tool aangekondigd welke vrijwel elk iOS apparaat kan patchen. Ook de nieuwere apparaten zoals de iPhone 11, iPhone SE en iPad Pro werken op de jailbreak.

De nieuwe unc0ver 5.0 tool is gebaseerd ook een kwetsbaarheid welke is gevonden door de ontwikkelaar; Pwn20wnd

Jailbreak

Met een jailbreak is het mogelijk om aanpassingen te maken op het device door de iOS-softwarebeperkingen te verwijderen. Zo is het mogelijk om apps te installeren buiten de App Store om. Ook het toevoegen van aanpassingen en thema’s is mogelijk.

volgens het unc0ver team komt de jailbreak snel op de markt. Op de officiële website is meer informatie te vinden over de jailbreak.