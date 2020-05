Xbox One X tijdelijk in de aanbieding bij Bol.com voor 289 euro met 2 games

De Xbox One X is al een tijd op de markt, en zal tegen het einde van het jaar een opvolger krijgen. In de afgelopen weken was de console lastig te verkrijgen. Inmiddels zijn er een aantal aanbiedingen te vinden waaronder de deal van 289 bij Bol.com. Hierbij krijg je zelfs een tweetal games. Deze prijs is in vergelijking met het normale aanbod behoorlijk goedkoop.

Xbox One X in de aanbieding

De prijs van een Xbox One X is eerder nog niet zo goedkoop geweest. Het gaat hierbij specifiek om een Xbox One X met de Forza-bundel. Hierbij krijg je Forza Horizon 4 en LEGO Champions. Hiermee krijg je twee games en een 1TB Xbox One X.

Naast de 1TB Xbox One X krijg je ook een maand Xbox Game Pass.

Over een paar maanden zal de Xbox Series X verschijnen op de markt. Zeker voor het geld is de tijdelijke aanbieding een prima deal, waarbij je gelijk aan de slag kan met Forza Horizon 4 en Lego Champions.

De voorraad is naar verwachting wel beperkt. De bundel is voor 289 euro te verkrijgen bij Bol.com. Bekijk de deal bij de site van Bol.com. Normaal gesproken is de adviesprijs vele malen hoger.