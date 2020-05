Outlook synchroniseert vanaf juli automatisch e-mailhandtekening in de cloud

Het was een wens van vele gebruikers en beheerders, het synchroniseren van Outlook handtekeningen tussen verschillende pc’s.

Vanaf juni krijgt Outlook voor Windows de mogelijkheid om handtekeningen te synchroniseren via de cloud. Hiermee is het niet meer vereist om opnieuw losse handtekeningen toe te voegen op verschillende devices.

De nieuwe feature zal volgende maand verschijnen voor Outlook in Office 365. Met deze functie zal het mogelijk worden om handtekeningen te synchroniseren tussen de verschillende Windows pc’s.

Op termijn zal de functionaliteit ook verschijnen naar Android en iOS.

Vanaf juni zullen e-mailhandtekeningen in de cloud worden bewaard. Zo blijkt uit een update van de Microsoft 365 Roadmap. Met de functie is het mogelijk dat je e-mailhandtekening altijd en overal beschikbaar is, en ook geupdate zal worden over alle apparaten.