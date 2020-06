Het vergeten apparaat: Nokia 3310

In deze reeks van artikelen gaan we verder in op het vergeten apparaat. Het doel is om terug te blikken op de apparaten van vroeger en welke technieken destijds zijn gebruikt. In dit artikel gaan we verder in op de Nokia 3310. Een van de eerste telefoons voor het grote publiek.

Nokia 3310

De Nokia 3310 beschikte over een enorme accuduur, deed het altijd en was niet stuk te krijgen. Met maar liefst 126 miljoen verkochte exemplaren een enorm succes voor Nokia.

Nokia is een van de grondleggers van de mobiele telefoon. In de jaren ’80 legde het Finse bedrijf mobiele netwerken en startte met de verkoop van de telefoons. Rond de jaren 90 waren de telefoons goed betaalbaar, waardoor het voor iedereen makkelijker werd om een mobiele telefoon te kopen. Uiteraard in die tijd niet met enorme touchscreens, apps en camera’s. Nee vooral voor het sms-en en bellen en uiteraard Snake II.

De Nokia telefoons waren betaalbaar en waren goed verkrijgbaar. Vanaf 1998 verkocht Nokia ook de meeste telefoons tot 2012 toen het smartphone tijdperk startte met Android en de iPhone.

Nokia richtte zich met de 3310 op een telefoon van het type dual-band GSM900/1800. Het model verscheen in het vierde kwartaal van 2000 en was de opvolger van de Nokia 3210. Op 26 februari 2017 verscheen er een nieuwe versie van de 3310 met onder andere een kleurenscherm.

Nieuwe versie

De vernieuwde Nokia 3310 verscheen in 201 en beschikte over verbeterde onderdelen zoals een kleurenscherm. De telefoon is voorzien van een 2,4 inch display en beschikt over verschillende kleuren. De Nokia 3310 beschikt over een 1200mAh accu, wat volgens HMD Global goed is voor een standby-tijd van een maand.

Vernieuwde technieken zoals Bluetooth, Micro-USB en een FM-radio zijn aanwezig. Aan de achterzijde is er ook een 2 megapixel camera te vinden.

