Sonos S2 applicatie nu beschikbaar voor Android en iOS

Sonos heeft zijn vernieuwde applicatie uitgebracht in de App Store voor Android en iOS en is vanaf nu beschikbaar. Met de Sonos S2 applicatie is het mogelijk om de nieuwe apparaten zoals de Sonos Arc, Five en derde generatie Sub te bedienen.

Begin dit jaar heeft Sonos laten weten dat ze stoppen met de ondersteuning voor oudere apparaten. De S2 update van de applicatie geeft meer vernieuwingen en is volledig aangepast.

Sonos zegt dat het nieuwe platform verschillende verbeteringen heeft toegepast. Zo is er ondersteuning voor de techniek om een hogere resolutie audio te ondersteunen. Een voorbeeld is de Dolby Atmos techniek welke is toegepast op de Sonos Arc. Naast de techniek is het vernieuwde platform ook beter beveiligd en is de gebruikersinterface aangepast.

De oude applicatie is nog altijd beschikbaar en heeft nu de naam Sonos S1 controller. Bepaalde apparaten zijn niet compatibel met de Sonos S2 controller.

De onderstaande producten kunnen niet overweg met de nieuwste update: