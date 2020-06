Virtuele WWDC20 keynote; op 22 juni is de online presentatie

De virtuele keynote van Apple; de Worldwide Developers Conference (WWDC) heeft datum. Het evenement zal plaatsvinden op maandag 22 juni om 19:00 Nederlandse tijd. Zo heeft Apple laten weten in een aankondiging.

WWDC20 keynote

De digitale conferentie loopt dit jaar van 22 juni tot 26 juni. Op 22 juni om 19:00 Nederlandse tijd is de keynote, welke live is te volgen via onder andere Apple TV en de site van Apple.

In maart heeft Apple al laten weten dat de WWDC dit jaar online zou plaatsnemen vanwege de Corona-pandemie in de wereld. Vooralsnog zijn er maar weinig details beschikbaar over de onthullingen. De verwachting is dat Apple een aantal nieuwe innovaties en updates voor later dit jaar zal aankondigen.

Qua geruchten gaat het om de aankondiging van iOS 14 en de mogelijke overstap naar ARM gebaseerde processors.