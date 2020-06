Draadloze oordopjes: waar moet je op letten?

Met draadloze oordopjes heb je geen gedoe meer met snoeren. Ideaal tijdens het sporten, wandelen of werken. Maar hoe kies je de juiste draadloze oordopjes? Wij zetten vijf aandachtspunten op een rij.

Pasvorm

Draadloze oordopjes zijn er in verschillende vormen en maten. Zo kan je gaan voor een oorclip, oorhaak, nekband of in-ear oordopjes. De keuze tussen deze varianten ligt aan waar je het voor wil gebruiken. Losse in-ear oordopjes zijn minder handig tijdens het sporten omdat ze snel uit je oor kunnen vallen. Vooral als ze niet beschikken over extra dopjes in verschillende maten. Voor dagelijks gebruik zijn in-ear oordopjes, zoals Apple Airpods, het meest populair. Voor sportsessies worden draadloze oordopjes met nekbanden of oorhaken het meest aangeraden.

Batterij

Het grootste nadeel aan draadloze oordopjes is dat je ze vaak moet opladen. Doordat er weinig ruimte in de oordopjes zit voor een accu, kan je vaak maar kort van je muziek genieten. Let daarom goed op de accuduur. Kan je bijna niet zonder je oordopjes? Kies dan voor een variant met een oplaaddoosje zodat je deze onderweg kan opladen. Bij modellen met een nekband of hoofdband is er vaak meer ruimte voor een batterij, waardoor de levensduur een stuk langer is.

Geluidskwaliteit

Anno nu doet de geluidskwaliteit van oordopjes niet meer onder voor koptelefoons. Als je een muziekfanaat bent die houdt van een goede bas en kraakheldere kwaliteit, dan weet je dat de geluidskwaliteit enorm belangrijk is. Of de geluidskwaliteit voldoet aan jouw standaard is niet in één zin te zeggen. Het is een kwestie van ervaringen lezen en uitproberen. Let bij de specificaties op de frequentie, geluidsinstellingen en eventuele noise cancelling.

Apps en extra’s

Een aantal draadloze oordopjes hebben unieke extra’s die het gebruiksgemak verhogen. Denk aan Apple Airpods die makkelijk samenwerken met je Apple Macbook 2019 en beschikken over Siri waardoor je spraakgestuurd een nummer kan skippen. Maar er zijn ook oordopjes met andere features, zoals muziek die pauzeert als je één van de dopjes uitneemt en de mogelijkheid om functies toe te wijzen aan de knoppen op de zijkant. Check dus goed de specificaties en bepaal welke functies handig zijn.

Prijs

De prijs speelt uiteraard ook een rol bij het maken van de juiste keuze. Duurder is natuurlijk niet altijd beter. Maar bespaar ook niet teveel op je draadloze oordopjes. Uiteindelijk is goedkoop ook weer duurkoop. Je wil niet maandelijks je oordopjes vervangen. Een lange accuduur, goede geluidskwaliteit en een fijne pasvorm hoeven niet veel te kosten. Let goed op aanbiedingen en zet eventueel geld opzij. Van goede oordopjes kan je jarenlang plezier hebben.