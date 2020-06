‘Lancering iPhone 12 op schema voor september’

Al enkele maanden zijn er volop geruchten over de iPhone 12. Door de coronacrisis zijn er meerdere geruchten opgedoken dat er problemen zijn rondom de productie van de iPhone 12, en dat de lancering is uitgesteld. Volgens analisten bij Wedbush zou Apple de releasedatum in september toch halen, aangezien de productie flink is aangepast.

Zoals vrijwel altijd verschijnen de iPhones altijd rond september, als we de laatste geruchten mogen geloven zal dit voor de iPhone 12-serie ook zo zijn en is er geen uitstel op de lancering.

Volgens Wedbush is er geen reden tot zorg, omdat de problemen zijn verholpen. Het rapport geeft aan dat de productie eerder dan verwacht is gestart.

Nieuw design

De iPhone 12 zou een nieuw design krijgen, ditmaal geen afgeronde hoeken maar een metalen rand rondom de iPhone, te vergelijken met de iPhone 4. Ook gaan er geruchten over een kleiner model met een 5,4-inch scherm.