Tip om in de gaten te houden in 2020: Ripple’s XRP

Als het gaat over cryptocurrrency, wordt er vaak gesproken over Bitcoin. Dit is ook niet heel verwonderlijk, want bitcoin was de eerste crypto en staat daardoor haast synoniem hieraan. De afgelopen jaren zijn er echter ook diverse altcoins verschenen, die eigenlijk net zo interessant zijn (of zelfs interessanter). Een van die coins is XRP van Ripple. Deze coin lijkt in de schaduw te staan van bitcoin, maar heeft zeker een goed toekomstperspectief. Het is niet voor niets dat XRP sinds de introductie in 2012 voortdurend in de top drie met crypto’s met de hoogste market cap te vinden is. Hoewel deze coin ook in maart last had van de negatieve stemming bij investeerders door de coronacrisis, laat de koers een relatief stabiele lijn omhoog zien sindsdien. Wordt 2020 dan ook het jaar van Ripple’s XRP?

Achtergrond van de altcoin Ripple’s XRP

Allereerst is het handig om misschien even de namen te verduidelijken, zeker als je crypto kopen wil. XRP en Ripple worden namelijk vaak door elkaar gebruikt om de digitale munt mee aan te duiden. Het onderscheid is echter dat Ripple het bedrijf of het netwerk is achter de munt. XRP is de naam van de token die draait op het netwerk van Ripple. Hoewel de coin ook vaak Ripple genoemd wordt, zal in de dit artikel vastgehouden worden aan de naam XRP voor de zorgvuldigheid.

Een belangrijk punt waarop XRP verschilt van andere crypo’s (hoewel het wel tot deze categorie wordt gerekend) is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een open blockchaintechnologie. De digitale munten kunnen niet worden gemined. Ze draaien op een gesloten, centrale blockchain en worden in omloop gebracht door het bedrijf Ripple. Dit bedrijf heeft de meeste tokens in eigendom en bepaalt centraal wat ermee gebeurt. De cryptocommunity is er daarom over verdeeld of je XRP wel een echte cryptocurrency mag noemen.

Ripple heeft een andere filosofie dan veel andere crypto’s. Het bedrijf heeft de munt opgericht om banken te helpen efficiënter te werken. Het bedrijf wil de huidige financiële wereld helpen door internationale betalingen sneller, eenvoudiger en goedkoper af te handelen. Banken en andere financiële instellingen zien hier wel toekomst in, en er zijn dan ook al diverse samenwerkingen gesloten met Ripple.

Wat zal XRP in 2020 gaan doen?

Zoals gezegd is de financiële wereld bezig te onderzoeken welke rol crypto’s kunnen gaan spelen binnen de huidige economische systemen. De CEO van Ripple is begin 2020 nog een deelnemer geweest van de World Economic Forum 2020 conferentie. Intussen werken wereldwijd al ruim 200 banken samen met het bedrijf. Er is verwacht dat Ripple met XRP in de toekomst SWIFT (internationale coöperatieve organisatie voor het verzenden van financiële berichten) zou kunnen vervangen. Kondigen nog meer grote organisaties of banken aan gebruik te willen gaan maken van het betaalnetwerk van Ripple, dan is er meer XRP nodig. Hierdoor zou de koers kunnen gaan stijgen. Belangrijk dus om de rest van het jaar in de gaten te houden of Ripple nog dit jaar nieuwe samenwerkingen aangaat, of met een nieuw product komt!