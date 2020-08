Apple: iPhone 12 komt iets later dan normaal

Apple heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat de iPhone 12 op een later moment zal verschijnen dan wat de verwachting normaal gesproken is. Zo heeft Apple CFO Luca Maestri laten weten.

Uitstel

Maestri zegt over de lancering van de iPhone 12 dat de voorgaande modellen in september gelanceerd werden, maar dat Apple deze periode dit jaar niet gaat halen. De lancering is volgens Luca Maestri met enkele weken uitgesteld. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de problemen rondom de productie vanwege de huidige pandemie. De exacte reden is niet vrijgegeven.

Wanneer komt de iPhone 12?

De grootste vraag is wanneer de iPhone 12 zal verschijnen. Apple heeft vooralsnog geen releasedatum gegeven, mochten ook in afwachting rondom de status van de pandemie in de wereld.