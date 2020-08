iPhone SE 2020 vs OnePlus Nord: Vergelijking tussen twee betaalbare smartphones

De OnePlus Nord is een vrij nieuwe smartphone welke is geplaatst in het betaalbare segment. OnePlus heeft de smartphone voorzien van sterke specificaties voor een prima prijs-kwaliteitsverhouding. Als we kijken naar de smartphones van Apple is de grootste concurrent de iPhone SE 2020.

Apple richt zich met de iPhone SE 2020 om het goedkopere midden segment en is qua prijs goed te vergelijken met de OnePlus Nord.

iPhone SE 2020

De iPhone SE 2020 is behoorlijk populair en verscheen dit jaar op de markt. Het is een van de weinige goedkope iPhones welke beschikt over een kleiner formaat en uitstekende hardware welke mee kunnen met de tijd. Gezien de prijs is de iPhone met een abonnement ook zeer interessant vanwege de prijs.

Als we kijken naar de vergelijking, zijn zowel de iPhone SE 2020 als OnePlus Nord vergelijkbaar. Zowel Apple als OnePlus hebben een high-end reeks en nu ook een goedkoper exemplaar welke zich vooral richt op de prijs en uitstekende kwaliteit.

Formaat

Als we beginnen met het design, zien we al gelijk een groot verschil in vergelijking met de concurrentie. De OnePlus is met een hoogte van 158.3mm en breedte van 73.3mm behoorlijk aan de maat. De iPhone SE 2020 is goed voor 128.4mm bij een breedte van 67.3mm.

De OnePlus Nord heeft hierdoor simpel gezegd een groter scherm van het type AMOLED met een hogere framerate en meer pixels per inch.

Specificaties

Zowel qua specificaties als hardware, batterij en camera’s heeft de OnePlus qua specs op papier een flink voordeel. Zo zijn recente technieken als AMOLED aanwezig en is er een flinke accu. Maar de iPhone SE heeft een groot voordeel, waardoor de specs niet heel erg belangrijk zijn. Apple maakt gebruik van de Apple Bionic A13 processor. Doordat de processor zelf is ontworpen heeft Apple de hardware en software perfect afgestemd op het toestel, waardoor de Apple Bionic A13 in de praktijk vele malen sneller en beter is. Ook ben je bij Apple vrij zeker van de uitstekende software ondersteuning voor minimaal 5 jaar.

Om een indicatie te geven van de snelheid. De iPhone 11 Pro Max beschikt over een A13 Bionic-processor. Deze processor is onder andere ook te vinden in het top segment van Apple bij de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Hierdoor ben je gelijk aan de snelheid en de capaciteit van de processor. Vanuit Apple is de A13 Bionic-processor ook de snelste processor. In vergelijking met de Snapdragon 765G is aanzienlijk trager. Een voordeel van de Snapdragon 765G is de aanwezige 5G-ondersteuning op het toestel.

In vergelijking met de iPhone 11 is het verschil vooral het design, Face ID en de betere camera welke is te vinden op het toestel. Het grootste verschil is de prijs, waar de iPhone SE met 489 euro een stuk goedkoper is voor het basisvariant.

5G

Zoals hierboven al aangegeven beschikt de OnePlus Nord over 5G. De iPhone SE heeft nog geen 5G-ondersteuning. OnePlus heeft 5G toegevoegd dankzij de Snapdragon 765G-chip.

Prijzen

De OnePlus Nord is te verkrijgen voor een bedrag van 399 euro. Hiervoor krijg je de beschikking over 8GB aan RAM en 128GB aan opslag. Het model met 12GB aan RAM en 256GB aan opslag is te verkrijgen voor 499 euro.

Apple verkoopt de iPhone SE in een drietal variaties. Het gaat hierbij om een 64GB/128GB en 256GB exemplaar. Het instapmodel zal verkocht worden voor een bedrag van 489 euro, terwijl de 128GB-versie verkocht zal worden voor 539 euro. De duurste versie met 256GB aan interne opslag zal verkocht worden voor 659 euro.