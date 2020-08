Dit moet je weten over de aanschaf van een refurbished iPhone

De refurbished iPhones worden steeds populairder. Niet heel vreemd aangezien er een aantal flinke voordelen zijn te vinden aan refurbished iPhones. Het grootste voordeel van een refurbished toestel is de prijs ten opzichten van een nieuw exemplaar.

Vooral in vergelijking met een nieuwe iPhone is een refurbished iPhone veel voordeliger. In dit artikel gaan we in op de meest gestelde vragen over het aanbod rondom refurbished iPhones.

Tweedehands of refurbished?

Veel consumenten denken dat een refurbished iPhone te vergelijken is met een tweedehands iPhone. Tussen deze twee zit een behoorlijk verschil. Een refurbished iPhone wordt volledig gecontroleerd, onderdelen worden waarnodig vervangen en aangepast. Het toestel zal daarbij ook geheel schoongemaakt worden.

Bij een tweedehands iPhone zijn deze controles niet aanwezig, en moet je er maar vanuit gaan dat de kwaliteit in orde is.

Verschillende soorten

Refurbished iPhones zijn te verkrijgen voor verschillende prijzen en in verschillende soorten ook wel gradaties. Meestal is er keuze tussen;

Als nieuw

Goed

Zeer goed

Bij een smartphone welke is aangegeven met de status “als nieuw” kan je bijna vergelijken met een nieuw toestel. Bij “Zeer goed” is de iPhone gebruikt en zijn lichte gebruikssporten vaak zichtbaar. Een refurbished iPhone met een “goed” is vaak technisch in orde, maar heeft wel zichtbare gebruikerssporen. Uiteraard zit er ook een verschil in de prijs afhankelijk van de gebruikersschade.

Een nadeel is wel dat een toestel beschadiging kan hebben. Wel is het altijd verstandig om de aanbieder altijd goed te onderzoeken, hierbij is belangrijk dat er officiële onderdelen zijn gebruikt voor mogelijke reparaties.

Besparing voor het milieu

Het kopen van een refurbished iPhone is goed voor het milieu. De levenscyclus met het toestel zal een stuk langer zijn door de refurbished status.

Keuze

Bij refurbished heb je niet alleen de nieuwste exemplaren, maar ook de wat oudere iPhones. Voordeel hiervan is dat de oudere iPhones voordeliger zijn. Bij een nieuw model van Apple is normaal gesproken al vrij snel het oude model uit de markt. Je kunt het betreffende product dan simpelweg niet meer nieuw kopen. Het aanbod in het refurbished segment blijft wel.

Garantie

De garantie blijft behouden bij de aanschaf, dit in tegenstelling tot een tweedehands iPhone. Blijkt er na aankoop iets niet te kloppen, dan kun je aanspraak maken op de wettelijke garantie. Bij een aankoop via Marktplaats is dit een stuk lastiger. Elke aanbieder heeft wel andere garantievoorwaarden met onderdelen welke wel of niet onder de garantie vallen. Het is verstandig om vooraf goed te bekijken waar je recht op zal hebben. Ook is het aangeraden om een refurbished iPhone met minimaal 24 maanden garantie aan te schaffen.