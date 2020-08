Fornite ook niet meer aanwezig in de Google Play Store

Na de Apple App Store heeft ook Google de app verwijderd uit de Google Play Store. Eerder heeft Apple de app al teruggetrokken uit de store. Dit gebeurde enkele uren nadat de maker van de game, Epic Games, met een nieuw betaalsysteem was gekomen voor mobiele spelers.

Met het vernieuwde betaalsysteem probeerde Epic de verplichte afdrachten aan Apple en Google te omzeilen voor de in-game aankopen. Epic heeft inmiddels Apple aangeklaagd en komt met een rechtszaak. Ook heeft Epic Games Google inmiddels aangeklaagd.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.

Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming “1984” https://t.co/tpsiCW4gqK

— Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020