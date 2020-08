Nokia 5.3: Budget smartphone voor 200 euro

De Nokia 5.3 smartphone is een smartphone welke is gericht op het goedkopere segment. Voor de budgetsmartphone van Nokia betaal je nog geen 200 euro. Maar de vraag is vooral, wat krijg je voor dit geld?

De Finse fabrikant HMD Global brengt al geruime tijd smartphones met de Nokia merknaam op de markt. HMD Global richt zich op smartphones welke goedkoper zijn maar beschikken over prima specificaties. Naast de goedkopere smartphones van HMD Global zijn er ook smartphone te vinden in het hogere segment, zoals de Nokia 8.3.

Nokia 5.3

De Nokia 5.3 beschikt over een viertal camera’s, waarvan een hoofdcamera, ultragroothoeklens, macrolens en een dieptesensor.

Verwacht in de smartphones geen high-end specificaties. het scherm meet 6,55-inch en heeft een resolutie van 1600 bij 720 pixels. Onder de motorkap is er een Snapdragon 655-processor aanwezig met 4GB aan werkgeheugen en 64Gb aan interne opslag. De accu is met een vermogen van 4000mAh behoorlijk fors.

Zeker voor 200 euro is het een prima smartphone. Vooral de software-ondersteuning is een positief punt bij HMD Global. De smartphones zullen langere tijd updates ontvangen.