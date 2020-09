Overstappen van internet, tv en bellen abonnement?

Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis zaten meer mensen thuis dan ooit. Men mocht de deur niet uit dus was aangewezen op het huis en onder andere de elektronica die men in huis had. Dit bleek ook uit de statistieken: gemiddeld werd er ruim een half uur per dag extra televisie gekeken en stegen de online non-food aankopen met zo’n 60%. Het moge duidelijk zijn dat de gemiddelde consument de afgelopen maanden meer tijd heeft gespendeerd met zijn/haar elektronica.

Meer gebruik betekent …?!

Omdat er meer gebruik wordt gemaakt van de elektronica en de diensten daaromheen worden kleine pijnpunten nu als meer storend ervaren. Dit versterkt de drang naar vernieuwing, verbetering en verandering. Dit geldt voor de producten zelf, maar ook voor bijvoorbeeld het internet, tv en bellen abonnement. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat je door de coronacrisis veel meer naar je iets te oude televisie kijkt en je hierdoor concludeert dat je eigenlijk wel een nieuwe televisie wilt hebben. Ditzelfde geldt voor thuiswerkers die zich altijd al een beetje stoorden aan het langzame internet, maar nu door de veranderde werkomstandigheden toch echt wel een nieuw internetabonnement willen.

Overstappen?

Heeft de coronacrisis jou ook doen inzien dat je wilt overstappen van leverancier van je internet, tv en bellen of energie, dan is het belangrijk om met een aantal dingen rekening te houden. Je kunt deze natuurlijk allemaal terugvinden op een vergelijkingswebsite, maar we hebben de belangrijkste punten voor je op een rijtje gezet:

Controleer de einddatum en eventuele opzegtermijnen van je huidige contracten. Het kan zijn dat je een opzegvergoeding moet betalen als je opzegt terwijl dat nog niet mag. Als je deze opzegvergoeding niet wilt betalen, kan het voorkomen dat je enkele maanden een dubbele rekening krijgt.

Maak geen overhaaste beslissingen! De coronacrisis lijkt al enigszins tegen haar einde te lopen. De verandering in je abonnement waar je nu zo naar snakt, kan misschien over 3 weken niet eens meer zo nodig zijn.

Vergelijken

Het is belangrijk om verschillende abonnementen goed met elkaar te vergelijken. Er zijn tientallen aanbieders van verschillende abonnementen. Als je de aanbieders goed en grondig met elkaar vergelijkt, zul je het abonnement vinden dat het beste bij jou past. Je kunt tegenwoordig allerlei verschillende opties kiezen binnen een abonnement. Kijk je bijvoorbeeld geen televisie of gebruik je geen vaste telefoon, dan kun je ervoor kiezen om deze niet op te nemen in je internet, tv en bellen abonnement. Ook wat betreft internet en televisie kun je enorm variëren binnen hetzelfde abonnement. Zo heb je abonnementen met normaal internet, maar ook abonnementen met enorm snel internet. Wat televisie betreft zit het verschil hem voornamelijk in de hoeveelheid zenders die je kunt kijken. Daarnaast bieden verschillende abonnementen je verschillende mogelijkheden wat betreft opnemen, terugkijken en terugspoelen/vooruitspoelen.