Minecraft spelen kan vanaf 2021 alleen met Microsoft-account

Vooralsnog kan je Minecraft zonder Microsoft-account gebruiken. Daar komt vanaf 2021 veranderingen in. Iedereen die Minecraft speelt moet vanaf 2021 een Microsoft-account gebruiken om door te kunnen spelen met het populaire spel.

Microsoft-account verplicht voor Minecraft

Al sinds het begin van de overname door Microsoft is het mogelijk om zonder Microsoft-account het spel te gebruiken. Daar komt echter veranderingen in. Zo heeft het team laten weten via een blog-post.

De originele Minecraft-game vereiste eerder een Mojang-account. De nieuwe versie voor Windows en spelcomputers vereiste al langer een Microsoft-account. In 2021 is het voor gebruikers van de originele versie ook een vereiste om een Microsoft-account te gebruiken voor de populaire game. Door de nieuwe methode komen er ook een aantal functionaliteiten bij, zoals tweefactorverificatie. Ook worden functionaliteiten als ouderlijk toezicht toegevoegd tot de game. De gebruikersnamen en verdere status blijft behouden in de game.