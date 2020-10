Apple TV app komt naar PlayStation 4 en PlayStation 5

De PlayStation 4 is momenteel de laatste PlayStation welke in de winkels is te vinden. Vanaf 19 november komt daar ook de PlayStation 5 bij. Naast games kunnen beide apparaten veel meer. Zo ook met Apple TV.

Apple TV naar PlayStation 4 en PlayStation 5

Binnenkort zal er een update verschijnen voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 waardoor het mogelijk is om de Apple TV applicatie te installeren op de PS4 en PS5. Dat heeft Sony zelf laten weten via een blog op de site van PlayStation.

Naast de komst van Apple TV zijn er meer media applicaties mogelijk. Zo is al een tijd Netflix en Disney+ te vinden op de console. Een voordeel is dat een 4K-weergave mogelijk is vanuit de PlayStation indien de TV het zal ondersteunen.

Naar verwachting komt Apple TV ook naar de Xbox Series X. Wanneer de app zal verschijnen voor de Xbox Series X is vooralsnog onduidelijk.