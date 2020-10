Apple TV+ langer gratis bescihkbaar tot februari 2021

Apple heeft officieel laten weten dat de Apple TV+ proefperiode is verlengt tot en met februari 2021. Voor de verlenging is geen actie vereist.

Apple TV+ verscheen op 1 november 2019 en bij aanschaf van een nieuw Apple product beschikte je direct over één jaar gratis Apple TV+. De proefperiode loopt ten einde, maar Apple heeft de gratis proefperiode opgeschoven naar februari 2021.

Nieuwe films en series

Op Apple TV+ is vooral exclusieve content beschikbaar. De series zijn hierdoor niet bij andere streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ te verkrijgen. Momenteel zijn er series als he Morning Show, Defending Jacob en Tehran. Binnenkort komen er ook een aantal topfilms naar het platform zoals de docuserie Tiny World en On the Rocks.

Tot februari 2021 is Apple TV+ nog gratis te bekijken. Het langer gebruikmaken van Apple TV+ gaat na de gratis kijkperiode €49,99 per jaar kosten.