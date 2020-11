Zelf zonnepanelen plaatsen of toch uitbesteden?

Zonnepanelen zijn in een opkomende trend. Zelf zonnepanelen plaatsen kan tot wel honderden euro’s besparen. Een installateur rekent al snel veel een behoorlijke som geld. Maar zelf zonnepanelen plaatsen is niet voor iedereen weggelegd. Enige handigheid en zeker geen last van hoogtevrees is wel een vereiste. Ook moet de installatie aangesloten worden op de meterkast. Een klus welke enige technische aanleg vereist. Maar het is mogelijk.

Besparing

In vergelijking met een volledige uitbesteding kan je veel geld besparen met het zelf aanleggen van zonnepanelen. Tegenwoordig zijn de panelen ook makkelijk online te bestellen en gratis thuis te laten leveren. Vaak is de prijs ook behoorlijk goedkoper.

Mocht het qua techniek niet lukken kan je de zonnepanelen ook deels installeren. Dit is nog altijd goedkoper dan het volledig te laten installeren. Een goed voorbeeld is de website Stralendgroen.

Zelf zonnepanelen plaatsen

Het allerbelangrijkste is de plaatst. Bepaal goed waar de zonnepanelen passen en komen te liggen. Ook is de positie richting de zon uiteraard erg belangrijk. Zonnepanelen op het zuiden leveren de meeste opbrengst op. Ook zijn zaken als schaduw en belastbaarheid van het dak een belangrijk punt om goed bij na te denken. Bepaal hierdoor eerst goed een legplan voor de meest optimale opbrengst en de aansluit mogelijkheden. Indien het zelf plaatsen geen probleem is, kan je er over nadenken om de positie te laten bereken door deskundige medewerkers. Zodat je uiteindelijk de optimale opbrengst kan behalen.

Met alleen zonnepanelen ben je er nog niet. Zo is er onder andere een omvormer nodig om de energie geschikt te maken voor het net. Zonnepanelen aansluiten op de meterkast is niet mogelijk. Er is altijd een omvormer nodig. Voor het aansluiten op de meterkast zelf zal er een eigen groep gemaakt moeten worden specifiek voor de zonnepanelen als het gaat om een hogere watt piek.

Doormiddel van installatiemateriaal zorg je ervoor dat de zonnepanelen ook veilig op het dak worden bevestigd. Vervolgens sluit je het geheel aan met Solar bekabeling.

Het type dak bepaalt welk installatiemateriaal er nodig is. Op een schuin dak worden de panelen bevestigd op de bestaande hellingshoek. In geval van een plat dak is er materiaal nodig om de hellingshoek goed te krijgen. De optimale hellingshoek ligt tussen de 34 en 38 graden.

Smart home

Zonnepanelen combineren met een smarthome is tegenwoordig ook mogelijk. Hierdoor kan je optimaal profiteren als de zon bijvoorbeeld fel schijnt door apparaten aan te zetten. Met een TV wat lastig, maar huishoudelijke apparaten kunnen prima draaien als de zonopbrengst maximaal is. Er zijn tegenwoordig veel slimme wasmachines, drogers en vaatwassers te verkrijgen. Belangrijk hierbij is dat je gebruik maakt van een omvormer welke is voorzien van een slimme besturing.