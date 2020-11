Flinke opmars in webshops vanwege corona; maar hoe start je met een webshop?

Vele ondernemers zijn de afgelopen maanden, veelal gedwongen een webshop gestart. Online blijft alles doorgaan waardoor er een behoorlijke groei is ontstaan. Maar een webshop is niet een simpele website en lijkt eenvoudiger dan het is. In dit artikel de belangrijkste zaken voor een webshop.

Veel winkeliers, maar ook horecaondernemers zijn door de sluiting van hun zaak vrijwel verplicht geraakt om online verder te gaan. Er zijn best veel uitdagingen als het gaat om een webshop. Daarom is het altijd goed om je vooraf goed te informeren rondom webshops.

Starten met webshop

Altijd goed om te checken met een businessplan en marktonderzoek. Het belangrijkste is vooral; is er vraag naar mijn webwinkel, en hoeveel concurrenten zijn er op de markt. Indien er concurrenten zijn is het van belang om anders te zijn en je uniek te maken in de markt. Waarom zou de concurrent bij jouw shoppen? en welke doelgroep wil je bedienen?

Naast de onderzoeken is het ook van belang om de naam te bepalen. Ideaal is als de naam van de webwinkel aansluit bij een vrij domein. Nadat je een domeinnaam hebt uitgekozen, kun je aan de slag gaan met het bouwen van de website. Er zijn programma’s waarmee je in een korte tijd zelf een site in elkaar kan klikken, zonder al teveel technische kennis. Wanneer de technische kennis aanwezig is. Kan je ook zelf een webshop ontwikkelen.

Hosting van de website

Om te zorgen dat de gebouwde site en bijbehorende domeinnaam ook beschikbaar zijn voor de klant moet je de webshop op een server draaien. Veel webshop oplossingen bieden tegenwoordig een volledig pakket met daarbij de functionaliteiten, betaalmodules en ook de hosting. In vergelijking met een CMS welke jezelf zal installeren heeft dit vele voordelen. Het belangrijkste hierbij is dat de focus gaat naar de webshop en niet de techniek. Belangrijk hierbij is dat het process altijd belangrijk is. Een half werkende webshop kost je veel klanten welke tijdens het aankoopproces afhaken.

Populaire oplossingen zijn bijvoorbeeld Lightspeed, Shopify en Magento.

Content en prijs

De content is belangrijk. Naast de informatiepagina’s helpt dit ook voor de zoekmachine posities in Google. Hierbij is belangrijk dat je de teksten niet zal kopiëren maar unieke teksten maakt, welke zijn gericht op de doelgroep.

Op internet is de concurrentie groot. Hierdoor is het belangrijk om de strategie qua prijs te bepalen. Een goede prijs/kwaliteit is belangrijk om voor te lopen op de concurrentie en om je te onderscheiden.

Zelf verzenden of uitbesteden?

Naast de webshop software zijn er veel mogelijkheden om producten te beheren. Voordat je kiest hoe je jouw webshop gaat bouwen, is het belangrijk om te weten hoe je de producten wil gaan verzenden. Kies je voor zelf alles beheren en versturen of uitbesteding bij een externe partij of fullfilment bedrijf.