PlayStation 5 deze week verkrijgbaar: PS5 kopen? Dit zijn de mogelijkheden

De chaos rondom de PlayStation 5 is compleet. Na de mogelijkheden bij Coolblue en BCC is het aanbod zeer beperkt. Maar er zijn nog verschillende mogelijkheden. Wel is het zo dat de vraag enorm hoog is – en de voorraden binnen enkele minuten uitverkocht zijn. Tijd voor een actuele update van de voorraad status. Inmiddels is de site van BCC volledig overbelast vanwege de grote PlayStation 5 toestroom. Er zijn nog mogelijkheden bij Amazon, Coolblue en Bol.com. Zowel bij Amazon als Bol.com is er een grote kans op nieuwe voorraad op kort termijn.

Pre-order in Nederland

Op 19 november start de verkoop in Nederland. Vanwege de corona situatie komen er geen fysieke verkopen en is de console alleen online te verkrijgen. Al vanaf het begin is de console volledig uitverkocht en zijn alle pre-orders afgerond. Toch zijn er alsnog mogelijkheden om de console vroegtijdig te bemachtigen. De grootste kansen gaan wat ons betreft naar Bol.com en MediaMarkt. De rest heeft slechts enkele honderden exemplaren binnengekregen.

Nieuwe voorraad Bol.com

De verwachting is dat zowel Amazon als Bol.com een nieuwe voorraad zullen ontvangen. Bol.com heeft inmiddels al meerdere keren laten weten dat de PS5 voorraad aangevuld zal worden op redelijk kort te mijn. Het is verstandig om de site te blijven checken en je mailadres achter te laten bij Bol.com voor een reminder.

Een reminder-notificatie instellen is altijd verstandig, zodat je snel een mail zal ontvangen bij een nieuwe voorraad. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Bekijk het aanbod op de site van Bol.com

PS5 voorraad bij Coolblue

Coolblue is een ander verhaal. Coolblue heeft in totaal rond de 200 PlayStation 5-exemplaren beschikbaar bij lancering. De online webwinkel heeft er voor gekozen om de producten te verloten.

Coolblue laat het volgende weten;

“De PlayStation 5 staat op veel meer verlanglijstjes dan dat we voorraad hebben. Pre-order is natuurlijk kansloos. Dan gaan slimme kindertjes botjes maken of de hele dag F5’en… Veilen is ook niet eerlijk, want dan zijn ze alleen voor mensen die heel veel pepernootjes hebben. Daarom kan je bij ons gewoon ouderwets je schoen zetten. Sinterklaas kiest hieruit de blije kindertjes die een PlayStation 5 kunnen bestellen.” De kans is hierdoor enorm klein.

Bekijk de PlayStation 5 bij Coolblue

BCC

BCC neemt op 18 november de pre-orders aan. Er zal maximaal één console per klant worden verstrekt. Een exacte tijd is vooralsnog niet beschikbaar.

Pre-order bij Amazon

Naast Bol.com is er ook een grote kans bij Amazon. De webwinkel verwacht op 19/11 om 12:00-13:00 een nieuwe voorraad.

Bekijk de console bij Amazon