Nieuwe versie Chrome sneller en energiezuiniger volgens Google

De nieuwe versie van webbrowser Chrome is sneller in vergelijking met de voorgaande versies. Naast de snelheid is de browsers ook energiezuiniger. Zo heeft Google laten weten via een blog.

Nieuwe versie Chrome

Uit een test blijkt dat het processorverbruik met vijf keer is afgenomen en ook de gemiddelde batterijduur met 1 uur en 15 minuten is toegenomen. Volgens Google start de browser sneller op en worden de pagina’s 7 procent sneller geladen.

De nieuwe update kijkt beter naar het gebruik in de browser. De software kijkt beter naar welke tabbladen je open hebt, zodat verborgen tabs minder resources verbruiken.

Alle vernieuwingen zijn te vinden in Chrome versie 87. De nieuwe update is vandaag uitgebracht door de techgigant.