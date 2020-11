Black Friday 2020 bij bol.com; dit moet je weten

Dit jaar is er uiteraard weer Black Friday. Vele webwinkels als Coolblue, Amazon, Bol.com en vele andere hebben uiteraard mooie aanbiedingen klaarstaan. De Amerikaanse traditie is nu ook in Nederland volledig overgebracht.

Black Friday 2020 bij Bol.com

Op vrijdag 27 november is het Black Friday. Bol.com en vele andere webwinkels starten eerder met de Black Friday periode. Bol.com start op 20 november met de actieperiode. Om de capaciteit te spreiden heeft Bol.com de Black Friday 2020 actieperiode verspreid over meerdere actiedagen.

Black Friday 2020 bij Bol.com

Bol.com heeft de dagdeals verdeeld in verschillende categorieën. Het gaat hierbij om de volgende categorieën:

Dag 1: Persoonlijke verzorging (20 november)

Dag 2: Baby & Kind (21 november)

Dag 3: Mode & Sport (22 november)

Dag 4: Spellen & Entertainment (23 november)

Dag 5: Huishouden (24 november)

Dag 6: Speelgoed (25 november)

Dag 7: Kerst (26 november)

Dag 8: Elektronica (27 november)

Bekijk de actiepagina bij Bol.com

Op 20 november zal de eerste dag starten met als categorie dagelijkse verzorging. De electronica aanbiedingen zijn op 27 november 2020. Via bovenstaande pagina is het mogelijk om alle aanbiedingen te checken in de verschillende categorieën.