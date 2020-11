Bitcoin breekt $18.700, opweg naar koersrecord

De Bitcoin breekt record naar record en is flink aan het stijgen. Op moment van schrijven tikt de Bitcoin de $18.700 aan. De koers van de Bitcoin komt hierdoor steeds dichterbij de all time high van $20.000.

Bitcoin breekt $18.700

Het is zeker niet onrealistisch dat we nog voor de kerst een nieuwe all time high zullen zien. In de afgelopen maanden is de Bitcoin behoorlijk gestegen, hierdoor is de kans op een serieuze correctie ook goed mogelijk.

De imposante koersstijgingen van de Bitcoin doen denken aan 2017. In dat jaar steeg de Bitcoin koers van $963 aan het begin van het jaar tot het hoogste punt van $19.783 op 17 december. Sindsdien bereikte de Bitcoin een dalende trend, welke nu opnieuw de records probeert te verbreken. Inmiddels is er veel interesse vanuit de beleggers.

We zullen natuurlijk moeten afwachten of de koers van de Bitcoin dit jaar een record zal verbreken.