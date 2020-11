Black Friday 2020 bij Bol.com: Spellen en entertainment in de aanbieding

Bol.com is inmiddels begonnen aan dag 4 van de Black Friday actieperiode. Vandaag zijn er spellen en entertainment in de aanbieding. Het gaat hierbij om fysieke spellen en digitale spellen voor de consoles en pc. Zo zijn er onder andere Nintendo Switch games in de aanbieding.

Black Friday bij Bol.com

Er zijn een aantal interessante deals te vinden op de site van Bol.com. Op 23 november gaat het om spellen en entertainment. Een aantal uitgelichte deals;

Nintendo Switch: 3 games voor 125 euro

Voor de Nintendo Switch zijn er 3 games te verkrijgen voor 125 euro. De keuze is uit recente titels als bijvoorbeeld Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party en Animal Crossing. Bekijk de aanbieding op Bol.com met het gehele assortiment games.

FIFA 21

FIFA 21 is voor de PlayStation 5 te verkrijgen voor 39,99 euro. Voor de Xbox One is de game ook te verkrijgen voor 39,99 euro. Normaal is de game 69,99 euro. Bekijk de aanbieding.

De overige videogames zijn te vinden op de site van Bol.com. Bekijk het volledige aanbod.

Op de actiepagina’s van Bol.com verschijnen de deals per categorie.

