Snapchat lanceert met Spotlight concurrent op TikTok

TikTok is momenteel een van de populairste apps. Veel tech bedrijven werken inmiddels aan een eigen variant. Zo ook Snapchat.

Snapchat Spotlight

Veel techbedrijven kopiëren het gedrag van elkaar. Alle social media bedrijven kijken nu naar wat TikTok heeft weten te bereiken in een vrij korte tijd.

TikTok is al enige tijd een behoorlijke hit onder de jongere doelgroep. Via het social medium is het mogelijk om korte video’s te maken welke je vervolgens kan delen. Andere sociale platforms zien het succes van TikTok en proberen met eigen diensten een vergelijkbaar platform te creëren. Snapchat komt nu met de functionaliteit Spotlight.

Spotlight bevindt zich in de Snapchat app. Via de functionaliteit is het mogelijk om video’s van maximaal 60 seconden te maken.