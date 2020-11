Black Friday korting op Apple producten? Dit zijn de deals

Black Friday 2020 is op vrijdag 27 november, maar is nu al bij vele webwinkels gestart. Het koopjes festijn komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten maar is sinds een aantal jaar ook volop in Nederland.

De uitverkoop is ook wel de start van het kerstseizoen en het verzamelen van cadeaus voor de feestdagen. Inmiddels zijn er verschillende deals al verschenen. Ook populaire Apple producten zijn bij verschillende webshops in de aanbieding. Onderstaand een overzicht van een aantal populaire Apple producten.

AirPods

De AirPods 2e generatie met draadloze case is normaal gesproken te verkrijgen voor 229 euro. Tijdens Black Friday zijn de AirPods goedkoper. Bij Amazon zijn de AirPods te verkrijgen voor 171,84 euro

AirPods Pro

De AirPods Pro zijn normaal gesproken voor 279 euro te verkrijgen in Nederland. Inmiddels zijn de AirPods Pro tijdens Black Friday 2020 voor 209 euro te bestellen bij Bol.com. Hierdoor krijg je een korting van 209 euro. Bekijk de deal bij Bol.com

Apple Watch

Bij MediaMarkt is de Apple Watch Series 3 in de aanbieding voor 199 euro. Het gaat hierbij om een ouder model. Bij Coolblue is de nieuwste Apple Watch Series 6 te verkrijgen voor 489 euro.

Apple MacBook

De MacBook Pro 2020 13-inch i5 16GB is voor 1499 euro te verkrijgen. Normaal gesproken is de adviesprijs 1749 euro. Bekijk de deal op de site van MediaMarkt.