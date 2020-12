Nieuwe goedkope Galaxy A32 smartphone laat zich zien

Deze week zijn er enkele beelden opgedoken van de nieuwe Galaxy A32 smartphone. Het gaat hierbij om een voordelige smartphone welke beschikt over instap-specificaties. De Galaxy A-serie is een goedkopere smartphone serie welke is gericht op een grotere doelgroep.

Als we de afbeeldingen van de Galaxy A32 bekijken zien we aan de voorzijde weinig veranderingen, terwijl er aan de achterzijde veel nieuwe toevoegingen zijn te vinden. De smartphone beschikt over een platte achterkant en beschikt over drie camera’s met een nog onbekende specificaties.

De renders zijn op Voice gepubliceerd door Onleaks. Deze Twitter-gebruiker maakt renders op basis van CAD-ontwerpen. Hierdoor is het uiteraard altijd mogelijk dat de renders afwijken van de definitive ontwerpen.

De adviesprijs van de Galaxy A32 5G is nog niet bekend. De A31 verscheen in juni voor een bedrag van 299 euro. Het is goed mogelijk dat Samsung zich opnieuw zal richten op een lager segment rond de 200-300 euro.