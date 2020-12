PlayStation 5 kopen? Op deze datum krijgen we nieuwe voorraad in Nederland

De PlayStation 5 is al verschillende keren in Nederland verkocht bij diverse webwinkels, maar vaak niet langer dan 5 minuten. Sinds 2 december verscheen er nieuwe voorraad in Nederland bij Bol.com, BCC en Amazon. Alle voorraden waren binnen enkele minuten zo goed als uitverkocht. Waar maak je nu kans op een PlayStation 5?

PlayStation 5 kopen in Nederland?

De PS5 is enorm populair in Nederland. En er één scoren lijkt nagenoeg onmogelijk. De voorraad bij Bol.com welke eerder deze week verscheen was binnen 2 minuten volledig uitverkocht. Ook bij Amazon duurde het niet langer dan 2 minuten.

De voorraad is al enkele weken beperkt en het lijkt er nu sterk op dat er ook dit jaar geen voorraad meer zal verschijnen in Nederland.

Voorraad Bol.com

Bol.com verkocht ongeveer 1000 exemplaren afgelopen vrijdag. Uit onze gegevens kunnen we opmaken dat er behoorlijk veel exemplaren zijn geannuleerd. Het zou hierbij gaan om ruim 30 procent van de bestellingen.

Wel wat het zo dat Bol.com eerder een mail stuurde indien je gebruik maakte van de notificatiedienst. Zo krijg je bij de nieuwe levering vroegtijdig een mail. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Voorraad Amazon

De grote vraag is wanneer de PlayStation 5 weer te koop zal worden aangeboden. Vooralsnog is deze informatie onduidelijk. De grootste kans heb je nu bij Bol.com en Amazon. Waar er vooral kansen zijn bij Amazon Duitsland en Amazon Frankrijk. Maar het lijkt er sterk op dat de eerste nieuwe levering rond januari 2021 zal zijn.

Uiteraard blijven je op de hoogte houden zodra er nieuwe voorraad zal verschijnen. Vergeet je vooral niet aan te melden bij de Bol.com notificatiedienst.