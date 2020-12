Bitcoin miners verdienden in november ruim half miljard dollar

November was een prima maand voor de Bitcoin. Voor zowel investeerders, traders en minders was november een top maand met een record hoogte voor de Bitcoin. Ook de miners profiteerden flink van de stijging rondom de Bitcoin.

Stijgende inkomsten Bitcoin

Bitcoin miners hebben een stijgende trend weten te behalen in november en hebben voor ongeveer 521 miljoen dollar aan inkomsten weten binnen te halen. In vergelijking met oktober een behoorlijke stijging. November was in totaal ruim 48% meer dan in oktober.

In vergelijking met de koers van 2017 is de winst nog lang niet bij zijn all time high voor de miners. Dat komt doordat de miners nu 6,25 bitcoin per blok verdienen terwijl dat in 2017 12,5 bitcoins waren. Ook zijn de transactiekosten nu relatief laag.