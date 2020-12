Oppo Reno5-serie: Smartphones met 90Hz scherm

Oppo heeft in thuisland China de Reno5-serie smartphones aangekondigd. De Reno5-serie moet de huidige Reno4-serie gaan opvolgen. De serie bevat onder andere de Reno5 en Reno5 Pro smartphone. Op 24 december volgen meer details van de Reno5 Pro+ smartphone.

Alle modellen in de nieuwe Reno5-serie hebben de beschikking over een 90Hz paneel. De Reno5 en Reno5 Pro maken gebruik van een oled-paneel.

Reno5

De Reno5 is de instap variant welke beschikt over een 6,43-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Onder de motorkap is er een Snapdragon 765G Qualcomm processor te vinden. verder beschikt de smartphone over 8 of 12GB aan LPDDR4X geheugen en 128GB of 256GB aan interne opslag.

Reno5 Pro

De Reno5 Pro heeft veel weg van de Reno5, maar is met een scherm van 6,55-inch iets groter. De resolutie en refreshrate zijn gelijk. Onder de motorkap van de Reno5 Pro is er een Dimensity 1000+ MediaTek processor te vinden.

Reno5 Pro+

De Reno5 Pro+ is het topmodel van de serie. Over het topmodel is nog maar weinig bekend. Wel weten we dat het toestel Sony’s nieuwe IMX776-camerasensor aan boord heeft, een exemplaar van 50 megapixel.

Als we de geruchten mogen geloven beschikt de smartphone over een Snapdragon 865 Qualcomm processor.

De Reno5 zal in China verkocht worden voor omgerekend 412 euro voor 8/128GB. De versie met 12/256GB zal verkocht worden voor 458 euro. De Reno5 Pro kost afhankelijk van de configuratie 519 of 579 euro.

Of en wanneer de smartphones ook naar Nederland komen is vooralsnog onduidelijk.