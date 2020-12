PlayStation 5 kopen: Nieuwe voorraad komt eraan

De PlayStation 5 is inmiddels al enkele weken te verkrijgen. Na een succesvolle release is de console zo goed als uitverkocht. Vrijwel nergens is de console momenteel te verkrijgen, al komen er regelmatig alsnog kleine voorraden beschikbaar vooral bij de internationale webshops van Amazon. De grootste leveringen worden begin 2021 verwacht in Nederland.

PlayStation 5 kopen in Nederland?

De PS5 is enorm populair in Nederland. En er één scoren lijkt nagenoeg onmogelijk. Op Marktplaats is de console fors boven de adviesprijs te verkrijgen en is er een stijging in de vorm van oplichting rondom de PlayStation 5.

Voorraad Bol.com

Bij Bol.com is begin december de verkoop gestart van de console. Deze voorraad was in slecht 2 minuten uitverkocht. Wel was het zo dat Bol.com een notificatiemail verstuurde voor de verkoop. Daarom is het verstandig om je n te schrijven op de notificatiedienst. Vul hier je mailadres in bij Bol.com.

Voorraad Amazon

Amazon heeft de afgelopen week regelmatig een voorraad ontvangen. Het gaat hierbij vooral om de Duitse variant van Amazon. Het is goed om de Internationale Amazon shops in de gaten te houden de komende periode.

Overzicht beschikbaarheid PS5

Bijgewerkt op 11-12-2020 (21:15)